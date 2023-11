"La Ferme a du corps" Exposition à la Ferme de Corcelle à Châtenoy le Royal du 18 novembre au 03 décembre 2023

Depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, le corps humain, nu ou vêtu, a été un des thèmes le plus traités dans l’art occidental et sa représentation reste le champ de prédilection de nombreux artistes contemporains.

Réel ou représenté, immobile ou en mouvement, le corps s’inscrit dans l’espace par rapport à un contexte, un décor, un environnement, il peut-être pensé en relation avec d’autres corps, des objets, les paysages, l’architecture.

Lorsque l’on étudie la représentation du corps en art, toutes disciplines artistiques, époques et civilisations confondues, des thèmes récurrents apparaissent : les normes esthétiques, la beauté et la monstruosité, le pouvoir ….

Les normes esthétiques dépendent des valeurs d’une société à un moment donné, valeurs que l’art représente, célèbre, réfute ou interroge. Le nu en art, lui, relève d’une tradition si anciennement ancrée qu’il est devenu un genre artistique à part entière et l’aboutissement d’un apprentissage expert : réaliser une « académie », c’est-à-dire un dessin de modèle vivant nu, permet à l’artiste de montrer sa virtuosité artistique . Au fil des siècles, on a représenté des hommes et des femmes aux proportions idéales, au corps athlétique, ou au contraire mis l’accent sur la difformité, la laideur, la décrépitude.

En art, le corps est également lié à la question du pouvoir exercé sur autrui, ayant pour pendant la soumission, subie ou volontaire. L’art contemporain s’est longuement penché sur le concept du corps-objet, instrumentalisé et aliéné et pose la question de la dignité humaine

Le corps en art peut donc être sujet, objet, mais aussi support, mesure et matière, que l’artiste sublime ou tourne en dérision. Dans l’art contemporain, il peut ainsi être considéré comme une toile à peindre : le tatouage artistique, voire comme une œuvre d’art : le body art.

C’est parce qu’il représente son corps ou celui d’autrui que l’homme affirme sa place dans le monde et dans la nature qui l’entoure.

Aussi le corps en art est-il un élément primordial de réflexion, ouvrant des problématiques politiques, sociales, culturelles et métaphysiques.

