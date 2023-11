L'ASTI a lancé son appel à financement participatif pour l'hébergement de famille migrantes.

Message de l'ASTI CHALON

Chaque année, grâce à Hello Asso notre association lance un appel pour financer les logements que nous louons au bénéfice de familles menacées d’être à la rue.

Nous demandons aussi de l’aide à des fondations. Cette année, Les Petites Pierres et la Fondation Maison Colin Seguin nous ont apporté un soutien vraiment nécessaire et je les en remercie.

Nous avons décidé en Conseil d’Administration de réduire le nombre de logements (de 35 à 31) mais le total des dépenses n’a pas diminué par rapport à l’an dernier. Cela est dû à l’augmentation des loyers et des charges d’électricité, de gaz et d’eau.

En 2022 – 2023, nous avons eu de bonnes nouvelles. Cinq familles et 4 personnes isolées ont obtenu un titre de séjour et ont donc pu commencer à travailler. Certaines prennent totalement en charge leur logement. Elles devraient prendre leur envol dans les mois qui viennent.

Mais d’autres ont reçu un refus à leur demande de titre de séjour et ont été assignées à résidence. Leur dossier est donc bloqué pour une, deux voire trois années.

Notre action est de permettre à ces personnes d’obtenir un titre de séjour et du travail, c’est leur espoir.

Nous avons accueilli 3 nouvelles familles expulsées des centres d’accueil d’asile et une personne seule. Leur demande d’asile a été rejetée, elles restent néanmoins en grand danger dans leur pays et ne peuvent envisager un retour. Les traditions familiales peuvent être plus fortes que les lois, en particulier pour les femmes : mariages forcées, violences familiales... elles ont tout quitté pour sauver leurs enfants. Elles nous le disent parfois : « moi ça n’a pas d’importance mais mes enfants, je veux qu’ils aient un avenir ».

Sur les 112 personnes que nous hébergeons 55 sont des enfants. Vous le savez sûrement : 2 000 enfants sont à la rue en France à la date où j’écris cet appel. Nous nous honorons donc, à l’ASTI, d’héberger des enfants et de pouvoir aider leurs parents à leur scolarisation et à leur développement. Votre participation leur permettra d’être en sécurité et dans un cadre qui les fera avancer dans leurs apprentissages. Les enseignants sont absolument extraordinaires avec ces enfants, attentifs et aidants malgré parfois les difficultés de la langue, je leur en suis reconnaissant.

Je tiens à rendre hommage à Pjeter MHILI hébergé par l’Asti 4 années et demi, décédé d’un cancer. C’est grâce à votre soutien qu’il a pu être soigné tout au long de ces années.

Aujourd’hui, nous vous appelons à l’aide pour réunir la somme de 33 000 € qui permettra de financer 5 hébergements pour une année. Nous avons jusqu’au 20 décembre pour relever le défi.

Famille 1 :

Partie de son pays d’Afrique de l’Ouest depuis déjà deux années, cette mère de famille seule avec ses deux enfants de 9 ans et 3 ans a fui les violences familiales. Renvoyée en Espagne par la France (car en procédure Dublin), elle n’a trouvé aucun accueil et n’a pas pu déposer sa demande d’asile dans ce pays. Elle devrait pouvoir le faire en France prochainement. Ce qu’elle a malheureusement vécu en Afrique devrait être entendu et lui donner le statut de réfugié mais elle n’aura ni allocation et ni hébergement durant la procédure qui peut durer 2 ans. C’est la raison pour laquelle nous allons l’accompagner comme nous l’avons déjà fait depuis 1 an. Elle est hébergée dans un T1 bis, ses enfants vont à l’école et grandissent entourés de l’attention et l’affection de leur maman.

Coût du logement : 500 € (loyers et charges) soit 6 000 € pour une année.

Famille 2 :

Arrivée en France en 2013, cette maman est accompagnée de ses deux jumelles âgées aujourd’hui de 16 ans. Son mari a disparu suite à des problèmes politiques dans un pays d’Afrique Centrale et elle est partie de son pays pour protéger sa vie et celle de ses enfants. La maman est dans l’attente depuis avril dernier d’une réponse de la préfecture de sa demande de régularisation par « ancienneté sur le territoire » (10 ans de présence en France). Nous les hébergeons dans un T3. Les parrainages ont diminué et nous n’avons plus assez de dons pour financer son logement. Dès qu’elle aura une réponse positive, nous travaillerons avec elle à son insertion professionnelle, en espérant que la délivrance d’un titre de séjour lui permette de sortir de sa souffrance car elle a appris récemment que son mari était décédé. Impossible de retourner en arrière, impossible d’honorer son mari sur une sépulture. C’est dans leurs cœurs qu’elles doivent faire ce chemin.

Coût du logement : 560 € par mois (loyer et charges) soit 6 720 € pour une année

Famille 3 :

Notre 3ème famille est arrivée en France en 2015. Déboutée de sa demande d’asile, elle a été mise à la rue avec ses enfants et a dû dormir sous une tente avant de trouver un hébergement. Durant 3 ans, ils ont été exploités, obligés de travailler pour avoir un logement et de la nourriture. Ils ont vécu douloureusement ces années. Notre association les a pris en charge pour

les sortir de cette impasse où madame devait travailler même à quelques jours de l’accouchement de son dernier et 5ème enfant.

Cette famille est très bien insérée, donnant de nombreux coups de main à des associations de notre ville mais deux obstacles nous ont empêchés de déposer une demande de régularisation : l’apprentissage difficile du français pour Monsieur (il doit présenter un diplôme de français, A2 depréférence) et nécessité d’acquérir une promesse d’embauche si possible dans des métiers en tension. Nous n’avons pas réussi à trouver ces promesses de travail, ce qui ralentit toute demande de régularisation. Nous espérons pouvoir faire cette demande en 2024 mais nous savons que nous n’aurons pas de réponse avant presque un an. Aussi, ne pouvant pasabandonner une famille avec 5 enfants, nous continuons de les héberger même si nous aurions aimé que tout puisse aller plus vite.

Coût du logement : 610 € par mois (loyer et charges) soit 7 320 € pour une année

Famille 4 :

Il s’agit d’un jeune homme qui vient des Balkans. Depuis des années, il a quitté son pays et a vécu dans divers Etats d’Europe jusqu’au moment où il a pu être accueilli en France et déposer sa demande d’asile. Celle-ci a été rejetée. Comme il avait de nombreux problèmes de santé, nous avions demandé pour lui un titre de séjour en lien avec sa maladie, ce titre ne lui a pas été accordé. Pourtant il a besoin de soins aussi bien au niveau physique que psychique. Malgré ses difficultés il désire travailler. Il rend volontiers service à notre association chaque fois que nous avons des travaux ou des déménagements. Comme il ne peut actuellement faire aucune démarche pour régulariser sa situation, nous allons donc poursuivre notre hébergement et préparerons avec lui une insertion professionnelle en lien avec un employeur solidaire qui sera d’accord pour lui donner une promesse d’embauche.

Coût du logement : 525 € par mois (loyer et charges) soit 6 300 € pour une année.

Famille 5 :

Célibataire de 25 ans, ce jeune a quitté son pays, le Cameroun, pour fuir les violences entre différentes ethnies dans sa région d’origine. En danger pour sa vie, il est parti et est arrivé en France il y a 5 ans. Mais la loi prévoit 10 années de présence pour qu’une personne seule puisse demander une régularisation. Ce jeune maîtrise pourtant notre langue et ne devrait pas avoir de difficultés pour trouver du travail puisqu’il est mécanicien de formation. Mais pour travailler, il faut des papiers. Une première demande a été déposée mais elle a été refusée. Nous ne perdons pas courage et nous espérons qu’il pourra déposer à nouveau une demande prochainement. Enattendant nous poursuivons son hébergement.

Coût du logement : 550 € par mois (loyer et charges) soit 6 600 € pour une année.

Si vous pouvez faire un don via le site internet HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/asti-71/collectes/avoir-un-toit-grace-a-vous , notre association pourra continuer la prise en charge de ces 5 familles durant un an. Chaque petit don compte.

Vous recevrez ensuite un mail de confirmation de paiement avec un lien vous permettant de télécharger directement votre reçu fiscal pour déduire votre don de vos impôts en 2023.

Les particuliers peuvent déduire 75 % de leur don dans un maximum de 1000 € puis déduire 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable, les entreprises 60 % de leur don dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaire annuel hors taxe.

HelloAsso propose une participation pour les frais du site. C'est vous qui décidez. Je souligne que ce site est un support précieux pour nous et pour beaucoup d’associations.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet et les dons en ligne, je vous joins notre appel à "parrainage HelloAsso 2023" à renvoyer par la poste ou dans le cadre d'un virement directement sur notre compte bancaire. Merci de préciser « don 2023 campagne Hello asso ». Nous vous enverrons alors nous-mêmes en février 2023 votre reçu fiscal.

Il est possible aussi de verser votre aide via une fondation pour les personnes payant ISI. Dans ce cas merci de me contacter directement.

Quelle que soit votre aide, soyez remercié. Chacun est libre et fait ce qu'il peut en fonction de sa situation. Vous pouvez aussi nous aider en transférant cet appel à votre entourage.

Je tiens à m'excuser si vous recevez plusieurs mails car nous avons plusieurs listes qui se télescopent parfois.

Je reste disponible pour toute question ou remarque de votre part sur ce mail.

Bien amicalement

Stéphane BOYER. Président de l'ASTI.

ASTI. BP 30258. 71106 CHALON SUR SAONE.

Notre site WEB où l’on peut faire un don tout au long de l’année : www.asti71.org