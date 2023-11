AVIS DE DECES - Madame Bernadette TOLLARD née LAFOY

CHAMPFORGEUIL - CHÂTENOY-LE-ROYAL - SAINT-MARCEL - CHAGNY



Alain et Rose, Daniel et Evelyne, Eric et Patricia, ses fils et leurs conjointes ;

Karine, Christophe et Carole, Stéphanie, Jérémy et Marlorie, Emeric et Camille, ses petits-enfants ;

Florian, Lucas, Luna, Timéo, Alba, Roman, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Bernadette TOLLARD

née LAFOY

survenu le 16 novembre 2023, à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 23 novembre 2023, à 10 heures, en l'église de Champforgeuil.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

Bernadette a rejoint son époux

Roger

décédé en 2010.