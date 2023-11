L’équipe du festival ‘Chalon Dans la Rue’ vous informe des Prochains ‘Bruits de la rue’ #13 avec pour commencer ‘la Zanka’ le 2 décembre.

Le communiqué

Sortie de résidence

Expérience burlesque psycho-magique pour groupe

Durée : 30mn • Tout public, à partir de 12 ans • Gratuit

La compagnie La Zankà vous invite à découvrir une étape de travail de sa nouvelle création, en cours de construction. Une expérience collective et participative où vous allez prendre soin de vous, vous libérez, sans pathos et avec légèreté.

L’expérience débute en amont, au moment de la réservation. Vous choisissez le groupe avec lequel vous souhaitez partager ce moment : un groupe d’hommes, de femmes ou un groupe mixte.

Le jour J, vous êtes accueilli.e par 2 guides, Cynthia et Andrei, qui vous invitent à participer à une cérémonie - soin. Un rituel en plusieurs étapes qui vous conduira sur le chemin de la guérison. Dès lors, vous entrez dans un lieu « magique » où il est possible de synchroniser votre nature profonde avec celle des mondes autours de vous. Chacun, chacune pourra opérer une transformation, se réparer. Vous suivrez les guides, traverserez plusieurs portails symboliques, émotionnels, fantasmagoriques… Cynthia et Andrei vous aideront à vous aligner avec le présent, le cosmos, vous même. Vous vous sentirez bien…

Entre théâtre de rue, performance expérientielle et thérapie de développement personnelle, Cosmic Care explore avec humour le rapport que notre société entretient avec la notion de soin. Il s’agit de s’amuser ensemble, de rire et de traiter de sujets sérieux sans l’être.

Les présentations se termineront dans une ambiance zen, avec un thé à la menthe, accompagné de biscuits à la fleur d'oranger.

> 19h : échange avec la compagnie sur la notion de Care.

3 présentations : 16h groupe hommes, 17h groupe femmes, 18h groupe mixte

Sur réservation : patricia.jacques@chalondanslarue.com et sur place dans la limite des places disponibles.