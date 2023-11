Lancement des illuminations et de la sonorisation des rues place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône

800 personnes présentes pour l’événement, le photoreportage info-chalon.com

Samedi 26 novembre à 18 heures, le lancement officiel des illuminations et de la sonorisation des rues à Chalon-sur-Saône a attiré du public et un grand nombre d’élus.

Sur place, on notait effectivement la présence aux côtés de Gilles Platret, Maire de la Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale … et de nombreux Conseillers et Conseillères : Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, Laurence Friez, Conseillère Municipale chargée de mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais , Benoît Morgante, Conseiller Municipal chargé de mission suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Conseillère Municipale déléguée chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain...

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Bonsoir à toutes et à tous d’être venus aussi nombreux ce soir, c’est sans doute l’une des plus fortes affluences qu’on ait eu pour le lancement des illuminations et cela fait chaud au cœur. D’abord je pense aux équipes de la ville de Chalon qui depuis maintenant plusieurs semaines secondent toutes celles et ceux qui doivent installer les décorations de Noël. Il y a un peu plus de 200 décors lumineux installés un peu partout dans la ville avec ce sentiment que nous devons ensemble partager la magie de Noël et c’est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister. D’ailleurs si vous êtes là aussi nombreux c’est pour y goûter un mois à l’avance, goûter à cette féérie dont nous avons sacrément besoin dans la période bien compliquée que nous traversons […] De temps en temps avoir un peu de chaud au cœur, c’est une bonne chose […] Je pense que la lumière, elle conserve toute sa symbolique qui est celle de l’espoir, qui est celle tout simplement de la conscience aussi et du bien qu’elle peut nous faire aussi quand on est aussi nombreux que ce soir. Alors ce soir, ce n’est pas la fête des lumières, nous ne sommes pas en train de fêter les lumières ! J’entends parfois des gens dires ‘’Vous devriez allumer uniquement le 8 décembre’’, mais non, car le 8 décembre nous avons plusieurs spectacles prévus pour les illuminations qui auront lieu […] Concernant les illuminations du 8 décembre, les fêtes vont vraiment commencer à 18 heures par l’inauguration du village de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville, on aura ensuite une belle séquence montée par le Grand Chalon avec le Roller et la mini fête foraine et puis on déambulera dans les rues avec les associations et les clubs services qui seront là autour de spectacle de feu comme on aime si bien le faire à Chalon-sur-Saône […] l’idée, c’est que l’on anime cette ville et pour cela merci aussi aux amis commerçants qui sont là toute l’année pour la faire vivre. Nous passerons d’excellents moments ensemble jusqu’aux fêtes de Noël et de fin d’année qui vont nous faire du bien. Merci à toutes et à tous et passez de bonnes fêtes ! ».

A 18 heures 05, s’en suivait le décompte de la mise en lumière et de la sonorisation des rues,

La place Saint vincent s'illuminait,

S'en suivait le spectacle de cerceaux lumineux par la compagnie ‘Lila Chupa-Hoops’.

Enfin le service du protocole de la Ville, servait un verre de vin chaud, café ou chocolat au public présent !

Sur place, on notait la présence de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B