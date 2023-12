Chalon-sur-Saône : Pluie de médailles pour les chalonnais à l’occasion des Championnats Départementaux ‘individuel’ de gymnastique artistique masculine (catégorie 7-22 ans et +)

De nombreux athlètes ont participé à cet événement. Le photoreportage info-chalon.com !

Le samedi 9 décembre 2023 à partir de 9 heures, Jérôme Pelletier, Président de l’Union Gymnique Chalonnaise, assisté de tous les membres de son association sportive, avait organisé au Gymnase André Rey, 3 rue Henri Dunant à Chalon-sur-Saône, les Championnats Départementaux individuel de Gymnastique Artistique Masculine.

Sur place, venus de tous le département : Montceau-les-Mines, Mâcon, Saint-Vallier, Ciry-le-Noble, Paray-le-Monial, plus de 80 jeunes athlètes âgés de 7 à 11 ans (le matin) et de 7 à 22 et + (l’après-midi), se sont confrontés sur les différents agrès de gymnastique : Barres parallèles, barre fixe, les anneaux, cheval d’arçon, le saut et le sol, sous la notation de nombreux juges.

Devant un public très nombreux pour l’occasion (autour de 300 personnes sur la journée) cette manifestation sportive a connu un vif succès.

La saison commence bien pour de l'UG Chalon puisque sur 13 gymnastes engagés, 12 sont sur le podium.

Info-chalon vous propose de découvrir les podiums des différentes catégories :

Palmarès :

Régional 8 ans :

Maxime Mauprez, médaille d’argent

Nathan Pesteil, médaille de bronze

Rémi Blomart (5ème)

National A 10 ans :

Kewan Arthin, médaille d’Or

Lucas Pelletier, médaille d’argent

Miljan Nony, médaille de bronze

National A 11 ans :

Jibril Benikhlef, médaille d’argent

National A 12 ans

Léandre Renaud, médaille d’Or

National A 13 ans

Philémon Blandin, médaille d’OR

National A 16 ans

Mael Herviou-Lefort, médaille d’Or

National B 18 ans et +

Basile Orzecowski, médaille d’Or

Alex Dechamp, médaille d’argent

National A 22 ans et +

Dorian Bernard, médaille d’Or

Le photoreportage info-chalon

J.P.B