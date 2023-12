Retour sur les Championnat de France Benjamins qui se sont déroulés à chalon : 2 chalonnaises ont sorti leur épingle du jeu dont Sarah Hoareau, Championne de France

Laure Jaffelin et Sarah Hoareau accèdent aux podiums

C’est une fortune diverse que le Cercle Nautique Chalonnais a recueilli pour ses nageurs chalonnais au niveau des récompenses pour les Championnat de France Benjamins (1ère et 2ème année) qu’il organisait le weekend dernier à Chalon-sur-Saône.

En effet, sur 6 nageurs qualifiés (Thaïs Bouchacourt, Laure Jaffelin, Sarah Hoareau, Pauline Josserand, Lucas Plantin et Daniel Musaev), participant à 24 épreuves individuelles, 2 ont pu accéder aux podiums :

Laure Jaffelin, médaille de bronze aux 200 mètres 4 nages

Sarah Hoareau, Médaille d’Or et Championne de France aux 100 mètres nage libre, médaille d’argent aux 50 mètres dos (photographie) et 2 médailles de bronze aux 50 mètres nage libre et 50 mètres papillon.

Félicitations aux entraîneurs David et Léo pour ces résultats et aux autres nageurs benjamins chalonnais car pour certains, ils participaient pour la 1ère fois à une première expérience au niveau national.

J.P.B