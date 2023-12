Afin de répondre aux objectifs de l'État, toutes les communes de France doivent rapidement définir, après concertation avec les habitants, des zones d'accélération pour la production d'énergies renouvelables sur leur territoire.

Un registre de consultation est ouvert en mairie depuis le 19 décembre 2023 et jusqu'au 8 janvier 2024 afin que les habitants de Saint-Loup-Géanges puissent prendre connaissance des implantations possibles en matière d'énergies renouvelables sur le territoire communal : photovoltaïque au sol et en toiture, agrivoltaïsme, géothermie, méthanisation, éolien, bois-énergie, hydroélectricité... et faire part de leurs suggestions.

Lors de sa prochaine séance en janvier 2024, le conseil municipal validera la cartographie définitivement retenue. Les résultats seront transmis à l'État avant fin janvier 2024.

Le maire et tous les élus remercient par avance tous les habitants qui voudront prendre part à cette consultation et formuler un avis.

Rendez-vous en mairie aux heures habituelles d'ouverture au public.