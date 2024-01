Cinq astuces pour reprendre le travail avec le sourire

Après avoir passé des vacances les doigts de pieds en éventail, en famille ou entre amis, il est l'heure de régler son radio-réveil et de reprendre la route du travail.

Mais pour que la rentrée se fasse en douceur, il est temps de s'accorder une petite pause et de penser à soi. Voici les cinq clés du succès pour que rentrée rime avec sérénité...



JE PRENDS DU TEMPS POUR M'OCCUPER DE MOI

Entre stress et appréhensions, la fin de l'été annonce souvent le retour des tracas quotidiens. Il est donc primordial de prendre le temps de penser à soi. L'heure est venue de faire un check-up complet chez votre généraliste, et de prendre rendez-vous avec un ostéopathe qui réglera tous vos problèmes de courbatures en un tour de main. Votre corps sera lui aussi prêt à affronter la reprise en toute décontraction.



J'OCCUPE MES FINS DE JOURNÉES

Pour éviter le train-train quotidien, organisez un planning pour pimenter vos fins de journée, après le travail. Pourquoi ne pas faire un footing en soirée avant de rentrer dîner, par exemple ? Profitez-en aussi pour voir vos amis, et faire avec eux le débriefing de vos vacances et ainsi envisager le travail du lendemain plus sereinement.



JE M'INITIE AUX NOUVELLES MÉTHODES DE RELAXATION

Fini l'époque où le yoga était la seule réponse aux besoins de relaxation. Désormais de nouvelles méthodes ont pris le pas sur la discipline la plus courue d'Asie. Le reiki, par exemple, se déroule en institut avec un praticien et permet un échange et un transfert d'énergies.



JE PRENDS DE BONNES RÉSOLUTIONS

Qui dit rentrée dit nouveau départ. Il est temps de se fixer de nouveaux objectifs et de repartir du bon pied. À vous de faire le point. Pourquoi ne pas se remettre au sport ? Manger plus équilibré ? Au travail, faites le point sur vos points forts et vos points faibles, et corrigez-vous.



JE PRÉVOIS UN WEEK-END POUR ME RESSOURCER

Le meilleur moyen d'oublier les tracas du quotidien est encore de penser à ses prochaines vacances et de faire des projets. Pourquoi ne pas partir en week-end en profitant des tarifs avantageux sur les réservations de dernière minute ? Et puis il n'est jamais trop tôt pour prévoir ses congés de l'année prochaine...