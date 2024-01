CONSEIL MUNICIPAL CHALON - Annie Coulon entre au conseil municipal

Communiqué de la ville de Chalon

À la suite de la démission du conseil municipal de Philippe Finas, c'est Annie Coulon qui devient nouvelle conseillère municipale.

En effet, le suivant dans l'ordre de la liste était Jean-François Chanoit, qui, pris par de nombreux autres engagements, n'a pas souhaité siéger et a donc ainsi libéré la place pour la suivante de la liste, Annie Coulon.

Annie Coulon est une habitante très connue des Prés Saint-Jean, où elle a toujours assumé de nombreux engagements, notamment associatifs. Elle pourra ainsi pleinement représenter son quartier au conseil municipal.



Gilles Platret, Maire de Chalon, déclare : « Annie Coulon est une femme de terrain, une femme d'engagement et je me réjouis de la voir désormais siéger avec nous pour délibérer des dossiers de Chalon. À la table du conseil municipal, elle apportera son expérience, le sens humain qui la caractérise et un souci des autres qui est totalement dans notre ligne de conduite. Qu'elle soit la bienvenue ! »