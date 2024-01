Un vrai carnage sur un troupeau ovin en Saône et Loire... mais c'est bien un chien le coupable

Communiqué du Préfet de la Saône et Loire.

Le 3 janvier au matin, une éleveuse de la commune de Lesme a constaté une attaque de prédateur sur son troupeau d’ovins. Des agents de l’office français de la biodiversité se sont rendus sur place pour réaliser un constat de dommage.



Un certain nombre de victimes étant mordues à la gorge, la responsabilité du loup était fortement suspectée par les éleveurs présents. Or l’auteur de l’attaque était un chien, retrouvé dans la matinée au milieu de la bergerie avec des traces de sang sur les pattes. Le propriétaire de l’animal a été rapidement identifié par la gendarmerie. L’indemnisation du carnage, qui s’élève à 9 ovins morts et 30 blessés, sera à sa charge.



Cette attaque met à nouveau en lumière la problématique des chiens en état de divagation, qui, régulièrement, ont été responsables d’attaques sur les troupeaux domestiques. L’analyse d’une attaque sur la simple base des morsures observées ne permet pas toujours de discriminer le loup du chien. Il faut donc rester prudent lors de l’interprétation des premiers signes d’une attaque.



Le préfet rappelle aux propriétaires de chiens que la divagation des animaux domestiques est interdite par la loi et qu’ils sont légalement responsables de tous les dommages causés par leurs animaux. Il rappelle par ailleurs aux maires que dans le cadre de leurs pouvoirs de police, ils sont compétents pour prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens.