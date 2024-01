Succès du concours de pétanque organisé par l’A.P.I.C (Association Pétanque Inter-comités).

Le photoreportage info-chalon.com

Samedi 6 janvier 2024, ce sont soixante douze triplettes qui ont répondu à l’invitation du Président de l’Association de l’A.P.I.C, Jean Louis Flatot, assisté de ses collaborateurs pour son concours de pétanque de début d’année organisé sur une demi-journée (l’après-midi) au boulodrome de Chalon-sur-Saône.

Des pétanqueurs venus de toute la région et des départements du Jura, Cote d’Or, Ain… se sont confrontés aux champions locaux et aux joueurs des clubs voisins (Saint Marcel, Chagny, Saint-Loup-de-Varennes).

Le concours doublette a commencé à 14 heures 00 à la plus grande joie des spectateurs venus nombreux. Les finales se sont terminées très tard dans la soirée et toujours dans une ambiance très conviviale.

Félicitons l’association de l’A.P.I.C pour son organisation sans faille qui a permis un bon déroulement du concours.

Clin d’œil à la sympathique équipe de la table de marque composée de Jean Paul Petiot et de Jean Claude Gandrey sous l’œil avisé de leur président.

A l’équipe derrière la buvette,

A la sympathique équipe de Saint Marcel

(Résultats concours A,B et C non parvenus à la rédaction

J.P.B