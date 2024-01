Les Vœux de Jean-Jacques Bougault, Délégué régional de Territoires de Progrès, parti de gauche membre de la majorité présidentielle

Communiqué :

Pour une Europe forte, protectrice de nos valeurs démocratiques et sociales.

Aujourd'hui dans un monde où les foyers d'affrontements se multiplient nous devons être fiers de nos valeurs et du modèle européen basé sur la démocratie et la protection sociale.

Si l'Europe est une place forte de ce mode de vie, celui-ci n'est pas majoritaire dans le monde.

Des pays menacent directement notre modèle de société. Des alliances entre des états dictatoriaux ou autoritaires, voir avec des organisations terroristes, nous agressent directement : n'oublions pas que la guerre est en Europe à la frontière de l'Union ! Les élections européennes de juin prochain seront marquées par une opposition entre les défenseurs de notre société et de nos valeurs et les populistes favorables à l'isolationnisme de notre pays ou à des alliances dangereuses (relations complices entre Poutine et le Rassemblement National)



Nous devons poursuivre les objectifs des pères fondateurs de l'Union européenne (création grâce au développement économique d'un espace de paix et de stabilité) et l'action de Jacques Delors (création notamment d'un marché unique, d'une monnaie unique, d’Erasmus).

Ces dernières années l'Europe a, bien souvent à l'initiative de la France, favorisé la réindustrialisation et la transition énergétique où le nucléaire à toute sa place.

L’Europe n'est pas parfaite ! Les mouvements socio-démocrates où se reconnaît Territoires de Progrès souhaitent que l'Europe sociale avance rapidement.

Mais si l'économie européenne est puissante, l’Europe doit aussi se faire respecter davantage dans le domaine diplomatique et militaire ; c’est grâce à un bloc européen puissant que nous pourrons protéger notre modèle social.

Les partis membres de la majorité présidentielle soutiennent sans relâche et avec constance la construction européenne. Territoires de Progrès défendra donc aux côtés de ses partenaires français et européens les valeurs progressistes et sociales démocrates face aux partis extrémistes qui recherchent des alliances avec des régimes autoritaires adversaires de l'Europe.

A titre personnel, mais aussi en qualité de Délégué Régional de TDP Bourgogne Franche-Comté je vous adresse à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles et à vos proches mes meilleurs vœux pour l'année 2024.

Jean-Jacques Bougault