8 460 créations d’entreprises artisanales en 2022, en hausse de 11% sur un an en Saône et Loire

Avec 8 460 nouvelles entreprises créées, en hausse de 3 % sur un an, la dynamique entrepreneuriale en artisanat reste positive dans la région, en particulier grâce aux entreprises de services (+9 %). Pour autant, ces chiffres ne doivent pas faire ignorer les fortes disparités qui émergent d’un département à l’autre. Si les services et le bâtiment concentrent la majorité des ouvertures d’entreprises, les métiers de la fabrication et de l’alimentation démontrent toujours une forte attractivité.

La Bourgogne-Franche-Comté confirme en 2022 la bonne dynamique durable de l’entreprenariat artisanal, malgré les fortes disparités entre les départements

En 2022, 8 460 nouvelles entreprises artisanales ont été crééesen Bourgogne-Franche-Comté, en hausse de 3 % sur un an.

Après une flambée de 20 % des créations en artisanat en 2021, l’attractivité de l’entreprenariat artisanal se confirme donc durablement, portée en particulier par les entreprises de services.

La hausse globale de 3 % des créations à l’échelle régionale ne doit pas masquer les fortes disparités d’un département à l’autre. La dynamique de créations est en effet plus forte dans les départements du Sud et de l’Est (exception faite du Territoire de Belfort).

La Haute-Saône (760 ; + 19 %), la Saône-et-Loire (1676 ; +11%),qui enregistre le plus grand nombre de création d’entreprises artisanales, et le Jura (882 ; +9 %) forment le trio de tête des départements avec la plus forte dynamique entrepreneuriale en artisanat.

Le Doubs (1531) s’inscrit au-dessus de la moyenne régionale (+4 %).

Légères baisses des ouvertures de pour l’Yonne (1 052 ; -1 %),

la Côte-d’Or (1 624 ; -4 %), la Nièvre (557 ; -6 %) et le Territoire de Belfort (375 ; -7 %).

Toutefois, ce tassement des chiffres n’est pas inquiétant. Dans ces départements comme dans les autres, le nombre de créations reste très supérieur au niveau d’avant crise sanitaire (dans le Territoire de Belfort, par exemple, il y avait 280 créations d’entreprise artisanale en 2019).

Les activités de services portent la bonne tendance des créations dans la région.

Alors que l’artisanat comprend plus de 300 activités, la moitié des nouvelles entreprises est concentrée sur 10 secteurs, qui relèvent des services (3 396 créations en 2022 ; + 9 %) et du bâtiment (2 982 créations en 2022 ;-2 %).

Parmi les secteurs qui enregistrent les plus fortes hausses de créations figurent des activités de services (soins de beauté, nettoyage des bâtiments), mais aussi des activités de niches (dans la fabrication artisanale de produits alimentaires) ou émergentes comme la réparation d’équipements de communication. On note également l’attractivité toujours forte des métiers d’art et de création (étoffes à maille, céramique) qui ne se dément pas depuis la crise sanitaire.

Marielle Vo-Van Liger, Directrice Marketing et Communication MAAF : « Ce nouveau baromètre témoigne de la dynamique positive durable pour l’entreprenariat artisanal en Bourgogne-Franche-Comté. Après une flambée de 20 % en 2021, la trajectoire des créations d’entreprises dans le secteur reste à la hausse cette année. Les services, le bâtiment, restent les premiers bassins de la création d’entreprise et on observe bien que la forte attractivité des métiers d’art et du geste ne se dément plus depuis la fin de la crise sanitaire. »

32 % des entreprises créées en zones rurales relèvent de l’artisanat.

En Bourgogne-Franche-Comté, l’entreprenariat artisanal est particulièrement important en zones rurales : une installation (32 %) y relève de l’artisanat. Le nombre de créations y reste stable (-1%), l’élan entrepreneurial étant plus dynamique en milieu urbain dans les villes moyennes (+11 %), les grandes villes de moins de 200 000 habitants ( +8 %) ainsi que dans les petites villes de moins de 10 000 habitants (+7 %).