Cheilly les Maranges fait le choix d'une transition écologique poussée et assumée...

760 habitants et des actions à la pelle contre les déperditions énergétiques et la production d'énergie décarbonnée. Tour d'horizon avec Marc Labulle en ce début d'année 2024.

Marc Labulle affiche un large sourire lorsque l'occasion est donnée de faire un point d'étape sur les dossiers municipaux. Avec 560 habitants, Cheilly les Maranges affiche un solde démographique positif. "Oui, il fait bon vivre à Cheilly et dans les Maranges". Côté fiscalité, "elle est raisonnable et supportable. La dernière hausse remonte à deux ans et aucune hausse n'est prévue" assure le maire interrogé par info-chalon.com.

"Ca se déroule normalement ici" avec la volonté d'afficher une réelle ambition sur les questions de la transition énergétique. Le patrimoine communal est au coeur de l'attention de l'équipe municipale. "On poursuit notre travail sur la rénovation des logements communaux. On sait l'attente des futurs locataires. Ils cherchent des T2-T3. Tout notre travail va dans ce sens". Du côté d'une chaufferie collective, les études ont révélé "le caractère peu opportun. On a privilégié le photovoltaïque et d'autres réflexions sont en cours notamment sur le toit du hangar communal. On isole le mieux possible et l'idée de privilégier le photovoltaïque en auto-consommation".

8000 euros d'investissement pour la gestion connectée du chauffage communal

Marc Labulle l'affiche avec une certaine fierté. Tous les appareils de chauffage communal sont désormais entrés en mode domotique, "une gestion centralisée. Depuis le téléphone ou l'ordinateur, on gère comme on veut la température de nos appareils. Cette simple gestion permet une économie de 30 à 40 % de notre consommation" assure l'élu. Parallèlement, le développement du photovoltaïque permet d'assurer 20 à 30 % en autoconsommation. Une belle stratégie qui transforme au fil des ans les charges de fonctionnement de la commune.

570 000 euros sur deux exercices pour le bâtiment de l'école

Autre sujet qui va bien accaparer la commune, c'est le dossier de la rénovation complète du bâtiment scolaire complet, "avec une isolation aux normes et la réalisation de 2 logements à l'étage. On va agir en site occupé, sans interruption de service. A l'issue des travaux, on envisage une réduction de 60 % en terme de coût de fonctionnement et un passage en catégorie B".

Plaidoyer pour une itinérance électrique

En lien avec le Grand Chalon, Cheilly les Maranges va mettre en place un véhicule électrique en autopartage. "On va tester la mobilité électrique en zone rurale avec des locations à la journée ou demi-journée, à des tarifs très intéressants. L'idée est de faire adhérer la population à la mobilité électrique.

L'installation d'un médecin généraliste

Au 1er mars, c'est un médecin généraliste, d'origine allemande, et voisin de Sampigny les Maranges, qui a succombé à l'idée de s'installer définitivement dans les Maranges. "Il y a quelques temps, on lui avait fait visiter le cabinet paramédical de Cheilly". En 2009, la commune accueillait une infirmière avant d'en accueillir une deuxième en 2010 ainsi qu'un kinésithérapeute. En accueillant le futur médecin généraliste, Marc Labulle avoue sa réelle satisfaction de voir son village assurer sa lutte contre la désertification médicale. Un médecin très attendu et qui ne manquera pas de sollicitations, jusqu'à la Côte d'Or voisine.

Et pour boucler la boucle... Cheilly les Maranges sera raccordé à la fibre d'ici fin mars... et tout le village ! Quand on vous dit qu'il fait bon vivre ici ! Au passage Marc Labulle n'hésite pas à préciser "si vous cherchez à vous installer sur la commune, appelez-moi, on va s'arranger !".

Laurent Guillaumé