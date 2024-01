CIRCULATION - La Saône et Loire en vert ce jeudi matin

Les températures reparties à la hausse, permettent à la Saône et Loire de reprendre un peu de sérénité sur les routes. Après une série de journées compliquées, ce jeudi matin, les routes sont dégagées et ne présentent pas de dangerosité particulière. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi non plus..; Belle journée à toutes et à tous...