Festival Chefs Op’ : la programmation se dévoile. Rencontre avec une directrice d’agence artistique

La série "Dix pour cent" vous manque depuis la fin de sa diffusion ? Bonne nouvelle, le festival Chefs Op' vous propose une rencontre avec Sophie Herr, agent de talents à l’international et fondatrice de l’agence COSMIC !

Le festival Chefs op’ aura lieu du lundi 4 mars au dimanche 10 mars à l’Espace des Arts et au complexe Megarama.

« De l’ambition à la réalité : le rôle clé des agents de chefs op’ » : Rencontre avec Sophie Herr, fondatrice de l’agence COSMIC

ESPACE DES ARTS | MARDI 5 MARS | 16H15 – Entrée libre

L’agence de Sophie Herr ne représente cependant pas des acteurs, mais des chefs décorateurs, des créateurs de costumes, des monteurs et des chefs opérateurs. La conférence se focalisera surtout sur cette dernière profession et offrira un aperçu des défis que doivent relever ensemble l’agent et le directeur de la photographie.

Dans une conversation croisée avec Rémy Chevrin (AFC), Sophie Herr partagera son parcours unique, ses réussites et ses conseils pour naviguer avec succès dans le monde compétitif du cinéma. C’est une occasion unique pour tous ceux qui aspirent à comprendre les subtilités de l’industrie cinématographique et à évoluer dans ce milieu.

Organisé en partenariat avec la plateforme Asa Cinéma, cet événement promet d’être un moment d’échange et de réflexion enrichissant, révélant les dessous d’un métier fascinant.

Entrée libre, mais réservation conseillée sur le site du festival https://festivalchefsop.fr/ ou via le QR code suivant :

Photos et texte fournis par Festival Chef Op’

Festival Chefs Op’ en Lumière

Lundi 4 au dimanche 10 mars 2024

Espace des Arts et Megarama

Découvrez le teaser de la 6e édition du festival et les invités d'honneur sur le site : festivalchefsop.fr

Rencontre avec Sophie Herr

Le mardi 5 mars, 16 h 15 à l'Espace des Arts