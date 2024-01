Châtenoy le Royal : Les vœux aux agents et personnels de la commune qui œuvrent aux côtés des élus pour maintenir le service de proximité aux habitants.

Trop d’administrations n’ont plus de lien avec l’usager qu’à travers une plateforme téléphonique, pourtant de plus en plus d’usagers s’en remettent aux accueils des mairies et des CCAS.

Cette année, pour les vœux de la municipalité aux agents de la commune, l’accent a été mis sur le recrutement effectué au cours de 2023 afin de maintenir le service de proximité pour répondre au mieux aux besoins de la population dans un contexte de plus en plus contraint. Les agents des différents services étaient pratiquement tous présents à cette cérémonie des vœux organisée à leur intention.

Vincent Bergeret, maire de la ville, a passé la parole à la directrice générale des services Marie-Laure Brochot.

Madame Brochot a remercié les services pour leur réactivité, le travail fourni en permanence et pour avoir été à la hauteur de leur mission de service public, qu’ils soient sur le terrain ou dans les services moins visibles du public. Elle a mis un peu à l’honneur tous ceux et celles qui travaillent dans l’ombre et font un gros travail, Julie, Marie-Claude, Benjamin…

Vincent Bergeret, accompagné de Marie Mercier sénatrice et des élus, a présenté ses vœux au personnel et il a eu une pensée toute particulière pour ceux qui sont malades. Il a reparlé des évènements survenus les 4 dernières années qui viennent de s’écouler, avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen Orient, le coût de l’électricité et du gaz et l’inflation.

« Cette inflation et cette hausse du prix de l’énergie impactent les particuliers, comme les entreprises et les collectivités. Gérer une commune, c’est gérer au plus près un budget avec des marges de manœuvre étroites » a-t-il dit dans son discours.

Il s’est adressé à la directrice des services et aux agents pour les remercier de leur travail : « je tiens à remercier très sincèrement la directrice générale des services Marie-Laure Brochot et l’ensemble des agents de la ville et du CCAS, vous êtes un maillon indispensable à la mise en œuvre des projets des élus. Nous avons pu compter sur votre réactivité et votre capacité à vous adapter. »

Monsieur le maire a rappelé les grandes réalisations dans la commune l’extension de la maison de santé, la pelouse synthétique du terrain de foot, et biens d’autres travaux sans oublier tout ce qui se fait en régie effectué par les agents : travaux des bâtiments, de voirie, d’espaces verts… (160 000 € pour 2023).

Vincent Bergeret a aussi rappelé son attachement aux services de proximité, avant de présenter les projets 2024.

« Le budget sera voté début février, 2024 sera une année importante pour notre commune. Nous devons accentuer notre démarche pour répondre de manière efficace aux enjeux climatiques et énergétiques. Nous poursuivrons le passage en éclairage led pour l’éclairage public, l’isolation thermique du dernier groupe scolaire Cruzille sera également une priorité, une quatrième phase d’installation de caméras de vidéo protection, la réfection de la toiture de la bibliothèque, un programme important d’aménagement et de réfections de voiries intégrant des pistes cyclables, les actions de prévention et de solidarité du CCAS et les animations de la bibliothèque… »

Au nom de l’ensemble du conseil municipal et en son nom, il a présenté les vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité à toutes les personnes des services de la commune pour 2024.

Madame le sénateur Marie Mercier regrette le temps où elle connaissait tous les agents. Son emploi du temps et ses fonctions en sont la principale raison, toutefois elle était très heureuse de pouvoir les rencontrer lors de cette cérémonie de vœux.

Après ces vœux, Monsieur le maire a présenté les évènements importants de l’année 2023. Il a commencé par les départs à la retraite et la remise de cadeau aux 3 retraités présents :

René Laurent : responsable service Voirie admis à la retraite le 1er mars 2023

Evelyne Laroze : ATSEM à l’école maternelle Cruzille, admise à la retraite le 23 juin 2023

Claude Helie-Joly : agent d’entretien des voiries et réseaux au service Voirie, admis à la retraite le 1er septembre 2023

Stéphanie Pys est admise à la retraite pour invalidité le 08 mars 2023.

Dans les services, il y a des départs mais à contrario il y a des arrivées :

Au service Voirie :

Thierry Malfondet, agent d’entretien voirie et réseaux,

Au service « Espaces Verts »

Alexis Deguerne, agent d’exploitation des espaces verts et urbains

Sacha Sarras Chapuis, agent d’exploitation des espaces verts et urbains en contrat d’apprentissage,

Au service « Bâtiment Entretien »

Betty Carneiro Dos Santos, agent d’entretien des locaux,

A l’école maternelle Cruzille :

Marielle Dudefand, fonction d’ATSEM en remplacement d’Evelyne Laroze,

Au service Centre Social :

Arsène Rignon-Boyat, animateur en contrat d’apprentissage.

Agents nommés stagiaires de la Fonction Publique Territoriale :

Sylvie Darmigny, agent d’entretien des locaux au service « Bâtiment entretien » et animatrice périscolaire, stagiaire.

Parfois des naissances dans les familles des agents : Lyzio, Candice, Rémi et Hélias sont nés en 2023.

Des départs par mutation : Eva Rhodes le 1er janvier 2024.

Cette année a vu une seule médaille du travail décernée à un agent du CCAS. Vincent Bergeret a ainsi honoré Marie-Christine Poillot, adjointe d’animation principal de 1ère classe du CCAS, de la médaille d’Or du travail (35 ans). Ses collègues et l’ensemble des personnes présentes ont fait une véritable ovation à Marie-Christine.

Pour les nouveaux et nouvelles embauchés, ce sont des instants privilégiés pour faire connaissance avec leurs collègues des différents services, surtout pendant le moment convivial.

C.Cléaux