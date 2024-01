Un de chute pour l’équipe de rugby féminin Les Coquelicots Chalon Chagny

Les deux équipes étaient invaincues avant le coup d’envoi et se disputait la première place de la poule lors de ce dernier match de la phase aller.

Sous un beau soleil et devant un public venu en nombre encourager l’équipe locale, c’est l’équipe visiteuse qui ouvre la maque à la 11ième minute. L’équipe de Chalon Chagny va réduire le score sur une pénalité. Dans un match très engagé, chaque équipe vont marquer un essai. La mi-temps est sifflée sur le score de 12 à 10 pour les visiteuses. L’équipe RF2C ayant manqué l’occasion de passer au score sur un en avant proche de l’en-but adverse.

La seconde mi-temps est lancée sur un rythme endiablé de la part des joueuses locales. Et logiquement à l’heure de jeu, Chalon Chagny passe devant au score sur une nouvelle pénalité. A 13 à 12 pour l’équipe locale, les supporters poussent les joueuses qui se livrent une très grosse bataille.

Cependant, quelques erreurs défensives et mauvais choix permettent aux joueuses visiteuses de reprendre la main et creuser l’écart. Il faut reconnaitre la valeur et la qualité de l’adversaire du jour avec des joueuses passées par les formations Elite.

Mais c’était sans compter sur la détermination de cette équipe RF2C ! Enchainant de nombreux temps de jeux, en poussant les joueuses adverses à la faute (enfin sifflée !!), un second essai local est marqué. Le score final de 22 à 20 donne le point de bonus défensif aux joueuses de l’entente Chalon Chagny qui sera à coup sûr déterminant dans la course à la qualification.

Les nombreuses joueuses de l’école de rugby du RFCC présentes ainsi que les bénévoles ont pu venir réconforter l’équipe déçue d’avoir perdu l’invincibilité. Une communion entre tous les licenciées qui permet de se tourner vers le prochain match de championnat à Pontarlier le 11 Février.