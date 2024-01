A Sampigny les Maranges, la fermeture de l'école de 11 élèves suscite la grogne

Par décision du conseil municipal du 15 décembre, la fin de la seule et unique classe de Sampigny les Maranges a été actée. Les locaux seront réaffectés en relai d'assistante maternelle.

"Nous apprenons ce jour que Mme le Maire et son Conseil Municipal ont voté en faveur de la fermeture de leur école (décision du CM du 15/12/2023)

En contrepartie de cette fermeture, un projet de créer une MAM (Maison d’Assistante Maternelle) favorisé par le Grand Chalon, installée dans les locaux de la maternelle, a été présenté par Mme le Maire. Mais même si ce projet est intéressant pour les familles de Sampigny, il ne compensera jamais l’absence d’une école.

Plusieurs questions se posent :

Comment peut-on envisager l’ouverture d’une MAM dans un village sans école, qui n’attire donc plus les familles ?

De plus, nous apprenons de différentes sources parentales, que Madame le Maire incite vivement les parents d’élèves à inscrire leurs enfants dans une commune voisine, située en dehors du RPI et du département. Cette commune voisine, elle-même en difficulté d’effectif, se régale de voir arriver de nouveaux élèves pour sauver son école majorant ainsi un risque de fermeture des propres écoles du RPI.

Madame le Maire, vous êtes une élue du grand Chalon , comment pouvez-vous soutenir une autre communauté d’agglomération au détriment de la nôtre ?

Nous exigeons des explications et des réponses à nos questions, et souhaitons l’annulation de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2023.



Collectif de parents d élèves

Dans un communiqué, la commune de Sampigny les Maranges a souhaité préciser les choses.