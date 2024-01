Volley-ball - Elite masculine (Poule B) : Épinal remporte la victoire au tie-break face au leader du VBCC (2-3)

Après avoir remporté deux sets, le leader Chalonnais chute pour la première fois de la saison à domicile face à son dauphin Spinalien. Malgré cette défaite, le VBCC conserve sa place de leader du classement. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 27 janvier 2024, le VBCC perd pour la première fois de la saison à domicile face à un SAS Épinal déterminé à lui ravir la première place.

Et pourtant l'entame du match semblait réglée comme du papier à musique, les Pandidos, premier du classement après avoir remporté cinq de ses six premiers matchs au tie-break cette saison, ont naturellement dominé les Spinaliens lors des deux premiers sets.

Déterminés à laver l'affront, après une défaite face aux Chalonnais au match aller, les hommes de Kainuku Tema Tauira qui ont offert un nouveau visage avec une solide défense.

Après un mano à mano d'exception où les deux équipes se sont rendues coup pour coup et qui a tenu en haleine les 500 spectateurs présents dans un Gymnase de la Verrerie transformé en chaudron, les Spinaliens ont remporté le match au tie-break 15 à 10, après avoir renservé la vapeur, s'offrant du même coup le scalp du leader qui conserve tout de même sa première place.

Étaient notamment présents, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap, Jean-Luc Durand, le vice-président de l'Office municipal du Sport (OMS), Fabrice Faradji, le conseiller municipal délégué aux grands équipements sportifs, Bruno Rochette, le conseiller municipal délégué aux sports, Pierre Mamessier, le président du Volley-Ball Club Chalonnais (VBCC), et Guillaume Samica, l'ancien réceptionneur-attaquant qui du haut de son 1,97m totalise 205 sélections en équipe de France, pour ne citer qu'eux.

VBC CHALON SUR SAONE – STADE ATHLETIQUE SPINALIEN : 2-3

(25-19,25-16,22-25,19-25,10-15)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati