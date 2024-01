MonMaster 2024 : les candidats peuvent découvrir l’offre de formation pour la rentrée 2024

La plateforme d’information présente comme l’an passé toutes les formations conduisant à l’obtention d’un diplôme national de master. Mon Master bénéficie cette année d’une ergonomie optimisée. Son moteur de recherche donne accès à plus de 3500 mentions de masters à travers tout le territoire. Pour chacune de ces formations, les candidats peuvent connaitre les attendus et critères d’évaluation des candidatures, la ou les mentions de licence conseillée, la capacité totale du master, la géolocalisation du lieu de la formation, une adresse mail de contact vers le responsable pédagogique, ainsi qu’un lien vers la page complète d’information sur le site de l’établissement. Nouveauté de cette année, ces fiches d’informations ont été complétées avec des indications sur le devenir des diplômés (poursuite d’études, taux d’emploi, taux d’emploi salarié en France), et sur le niveau de demande des formations (rang du dernier admis/nombre de candidats).

Après cette étape de découverte, les candidats pourront formuler leurs vœux auprès des formations via la plateforme à partir du lundi 26 février au dimanche 24 mars 2024 inclus dans la limite 15 vœux maximum hors alternance, et autant en alternance. Les dossiers seront ensuite transmis aux équipes pédagogiques des établissements à compter du 2 avril 2024 afin qu’ils examinent les candidatures. Les premiers résultats hors alternance seront connus lors de l’ouverture de la phase principale d’admission le 4 juin 2024.

Parmi les principales nouveautés de cette session 2024 , rappelons qu’il sera désormais proposé une phase complémentaire à l’issue de la phase principale. Elle sera ouverte à tous les candidats qui n’auront pas accepté définitivement une proposition pendant la phase principale. Les candidats pourront alors réaliser jusqu’à 10 vœux complémentaires en formation classique, et autant en formation en alternance.

Retrouvez le calendrier complet de la session 2024.

Enfin, les services d’assistance du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche resteront mobilisés et à l’écoute des candidats afin de les accompagner. Les équipes seront disponibles dès l’ouverture de la phase formulation des vœux le 26 février :

- via le numéro vert 0 800 002 001 (opéré par l’ONISEP, il est également accessible aux personnes sourdes ou malentendantes) ;

- via la messagerie « contact » contact.monmaster@enseignementsup.gouv.fr .