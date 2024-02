AVIS DE DECES - Monsieur Yves DEVELET 

Saint Gilles,

Michèle,

son épouse ;

Baptiste et Aurélie, Céline et Eric, Philippe et Hélène,

ses enfants ;

Bastian, Auriane, Candice, Nathan, Ophélie, Marvin,

ses petits-enfants ;

Henri,

son frère,

Paulette et Gérard, André et Maryse,

ses belles-sœurs et beaux-frères,

ainsi que toute la famille et les amis ont tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Yves DEVELET

dit « Zizi »

survenu le 31 janvier 2024, à l’âge de 70ans.

Yves repose à la chambre funéraire, route de Chaudenay à Chagny.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 7 février 2024, à 10h00, en l’église de Saint Gilles.

La famille remercie les infirmières de Saint Léger sur Dheune et l’équipe de médecine de l’hôpital de Chagny pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



