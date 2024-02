Handball Club Saint-Marcel - L’équipe première renoue avec la victoire 

Après plusieurs matchs sans succès dont 4 défaites et un match nul, les joueurs locaux se devaient de renouer avec la victoire avec la réception de Sens, équipe juste derrière eux au classement. Et la première période n’est pas simple notamment en défense où les verts n’arrivent pas à mettre en place ce qu’ils ont fait en début de saison. Ils seront menés à la pause sur le score de 15 à 17. Au retour des vestiaires, le match n’est plus le même et reprennent les devants de la rencontre après seulement 10 minutes de jeu en seconde période. Par la suite, les joueurs du HBSM vont se détacher petit à petit bien emmenés par Nicolas LEIDER auteur de 10 buts. Le match verra les joueurs locaux n’encaisser que 11 buts en deuxième mi-temps grâce à une défense retrouvée et aux 15 arrêts d’Alexandre MOUTARD. Prochain match pour eux ce samedi à Montbard.

Les autres résultats :

Victoire des -18 sur le score de 40 à 36 contre Chenove-Marsannay B

Défaite des -15 28 à 25 face à Dijon B

Défaites des -13 contre Chenove-Marsannay A 28 à 27

Défaites des -11 contre le CTM 17 à 35

Les résultats de l’Entente Saônoise :

L’équipe fanion se déplaçait à Tournus pour le compte de la 12ème journée de première division territoriale. Celle-ci s’est largement imposée sur le score de 17 à 37 avec notamment 14 buts de Laurinda NIFLORE. Les filles restent leaders de leur poule. L’équipe réserve jouait, quant à elle, contre la réserve de Buxy. Les deux équipes se quittent sur un match nul 29 à 29.

Les autres résultats :

Défaite des -18 à Dole sur le score de 38 à 21

Défaite des -15 contre Quingey val de Loue 20 à 32

Défaite des -13 23 à 31 contre Chevigny A