PRENATIONALE BASKET - Samedi, c'est le derby entre l'USSR Saint Rémy et l'Elan Chalon

Ce samedi soir, à 20h00 tous au COSEC de Saint-Rémy !!! L' équipe Pré-Nationale Masculine reçoit le voisin chalonnais pour un match plus que décisif pour l'accession à la poule haute. A deux journées de la fin, une victoire des joueurs de l'USSR, les qualifierait automatiquement, et condamnerait par la même occasion leurs adversaires du soir. Nous vous attendons donc mobilisés, nombreux et nombreuses dans la tribune pour soutenir et encourager votre équipe, avec pour objectif commun de vivre une seconde partie de saison de haut niveau ! Tous en vert et ALLEZ L'USSR !!