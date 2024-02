Jean-Jacques Bougault, délégué régional de Territoires de Progrès - Remerciements aux députés mobilisés sur le terrain

Communiqué de presse de Jean-Jacques Bougault, délégué régional de Territoires de Progrès



Pour le département de Saône-et-Loire, je veux d'abord remercier les députés et sénateurs qui se sont déplacés sur le terrain pour rencontrer les agriculteurs. Parmi ceux-ci un salut particulier aux députés de la majorité présidentielle : les députés nationaux Benjamin Dirx, Louis Margueritte et Rémy Rebeyrotte et le député européen Jérémy Decerle qui sont allés sur l'autoroute A6 pour échanger avec la profession agricole et ses représentants. Ils ont permis de faire remonter les problématiques, d’expliquer les mesures prises et de renforcer des relations qu'ils cultivent déjà tout au long de l'année.



Je remarque que d'autres responsables politiques de la Nupes ont choisi soit des rencontres dans un cadre privé et privilégié entre personnes alternatives pensant la même chose qu’ eux, soit de ne pas se déplacer.



Cependant l'important est ailleurs : avancer concrètement sur l'encadrement des normes et faire fondre la bureaucratie, remettre les contrôles sous l'autorité des préfets, revenir à la détaxation du GNR tant qu'il n'y a pas d'autre alternative crédible, faire appliquer au mieux les lois Egalim et améliorer le revenu agricole etc.



En clair, réaffirmer l’objectif d’une véritable souveraineté alimentaire européenne, remettre les producteurs au milieu des enjeux, faire en sorte qu'ils ne puissent pas être concurrencés de manière déloyale et inappropriée.



Les engagements sont pris, ils doivent être tenus non seulement dans l’intérêt des agriculteurs mais aussi des consommateurs que nous sommes, de l'indépendance de la France dans une Europe ambitieuse sur la question de la maîtrise alimentaire.