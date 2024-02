2e soirée partenaires de la saison 2023/2024 du Rugby Tango Chalonnais

Des partenaires toujours aussi fidèles au R.T.C. Le photoreportage info-chalon.com !

Jeudi 8 février, à partir de 19 heures, dans l’établissement le ‘Spot’ dirigé par Aurélien Audard, Avenue Franchet d’Esperey à Chatenoy-le-Royal, se déroulait la soirée réception des sponsors, partenaires… du Rugby Tango Chalonnais.

Face à une assemblée de plus d’une centaine de personnes, Bernard Lecuelle, Président du rugby tango chalonnais assisté de Christophe Cabadaïs (entraineur) et Florent Lebeaud (dirigeant), ses dirigeants, des membres du bureau, des bénévoles… avait organisé une réception à laquelle étaient conviés tous les partenaires et sponsors du RTC mais aussi quelques joueurs des équipes séniors du club et sympathisants, pour une réception qui mettait à l’honneur la vitrine de ce club.

Lors de cette soirée partenaires, on notait la présence de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal délégué aux grands équipements sportifs et aux sports représentant Gilles Platret.

S’en suivait les discours dont voici quelques extraits :

Bernard Lecuelle : « Bonsoir à toutes et à tous ! Cela fait plaisir de tous vous retrouver à l’occasion de cette 2e soirée des partenaires de la saison. C’est une soirée très festive que l’on vous propose avec une présentation de nombreux événements et un quizz en fin de soirée. Le principe de cette soirée, c’est de partager, d’échanger et de se retrouver lors d’un grand moment de convivialité. Merci encore au patron du ‘Spot’, Aurélien Audard de nous accueillir et de permettre ce genre d’événement. Alors ce soir avec nous, on a des bénévoles, quelques représentants de joueurs et bien voilà c’est ça, le RTC. On rassemble un peu tout le monde et cela fait un bon amalgame [...] Comme vous le savez la ligue de Bourgogne Franche comté a eu la chance d’organiser un ‘crunch’ France-Angleterre et comme on a un très bon club avec des bénévoles motivés et motivants dont certains sont ici d’ailleurs et bien c’est nous qui avons été choisis et on attend pour cette rencontre environ 5000 personnes mais je sais que cela va très bien se passer […] Pour revenir sur le club, je vous rappelle les mots clés du RTC ‘un club, notre famille et notre fierté’. C’est ce qu’on voulait faire et que l’on a fait quand on a repris le club depuis 2016, au tout début, et je pense que tous ceux qui aimaient le rugby à Chalon avaient à cœur de voir un club où les jeunes chalonnais formés à l’école de rugby de Chalon, évoluent ensuite dans nos équipes séniors et le plus haut possible. D’ailleurs, il y a toute cette génération de 2002, 2003, 2004 qui maintenant constitue une belle base de nos équipes séniors et ce groupe de jeunes montre ce que l’on voulait faire et on le fait grâce à eux désormais […] C’est grâce à vous partenaires, sponsors, bénévoles, salariés du club que l’on fait un ensemble solide et on y est très attaché au niveau du club […] Donc le fait que vous soyez tous là, à nos côtés ce soir, cela nous encourage à continuer et comme on aime cela on va continuer. Votre présence contribue à notre réussite, sachez que pour les années futures, on vise toujours plus haut et on compte sur vous pour nous aider. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne soirée.

S’en suivait un compte rendu sportif de Florent Lebeaud dit ‘Coco’, de toutes les catégories jeunes et séniors,

Le discours de Fabrice Faradji,

La présentation de fin de soirée par Christophe Cabadaïs, qui informait l’assemblée sur le prochain match de l’équipe première contre Grand Dole à Chalon, le Challenge Brailly et un éventuel tournoi inter-entreprise sur un rugby touché…

Une soirée qui se terminait dans une grande convivialité autour d’un buffet proposé par l’établissement ‘Le Spot’

