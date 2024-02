BILLARD CLUB CHALONNAIS - Eric SOLER, champion de Saône et Loire à la Bande

Ce week-end, nos chalonnais étaient engagés pour les Finales Départementales au mode de la Bande.

A Chalon/saône, en Nationale 1, Eric SOLER remporte le titre de Champion de Saône et Loire en gagnant tous ses matchs avec une moyenne générale de 2.59 et une meilleure série de 22 points (meilleures statistiques de la Finale) tandis que Jean Luc GIRARD occupe la 4ème place avec une moyenne générale de 1.84 et une meilleure série de 11 points

Grâce à ce résultat, Eric SOLER se qualifie pour la Finale Régionale pour la seconde fois de la saison sportive 2023-2024.