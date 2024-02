Saint Rémy, le Bus de l’Apprentissage fait une halte au collège Louis Pasteur.

A l’initiative du Département de Saône-et-Loire et de la Chambre des métiers et de l’artisanat, cette opération a permis aux élèves des collèges de découvrir le principe de l’apprentissage, les parcours existants, les métiers possibles et les démarches nécessaires pour accéder à ces parcours.

Des professionnels et des représentants des centres de formation vont à la rencontre des jeunes pour leur expliquer les parcours possibles, du CAP au diplôme d’ingénieur.

Le mardi 6 février, le bus a fait une halte dans la cour du collège Louis Pasteur de Saint Rémy afin que les élèves de 3ème puissent prendre connaissance des filières de l’apprentissage.

Par petits groupes, accompagnés d’une ou d’un enseignant, les jeunes élèves ont assisté à la présentation des différentes filières de formation possibles par alternance. Ce parcours, qui est ouvert aux jeunes dès la classe de troisième, leur offre un véritable passeport pour l’emploi. Lors de leur formation en alternance, les jeunes partagent leur temps entre les cours au centre de formation d’apprentis et l’entreprise où ils s’initient à un métier.

Ils ont été accueillis par Thomas formé chez les Compagnons du Devoir et par Hélène du CIFA de Mercurey. Les deux professionnels leur ont expliqué les différentes possibilités de formations allant du CAP en 2 ans au niveau ingénieur avec un cursus bien plus long mais possible, les différences aussi entre le rythme scolaire classique et le rythme du dispositif de formation par alternance.

Les jeunes ados de 3ème sont repartis en classe avec, pour ceux qui le souhaitaient, de la documentation sur les métiers proposés et il y en en a un certain nombre.

Ce sont des filières en plus des générales qui ont toutes leurs places dans le monde professionnel et le marché de l’emploi.

C.Cléaux