AVIS DE DECES - Madame Marie-Christine CARTIER

VILLERET, CHALON-SUR-SAÔNE



Aurélia et Thierry,

Alexia,

Nicolas et Laetitia,

ses enfants et leurs conjoints,

ses petits-enfants,

Jean-Paul, Bruno,

ses frères

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Christine CARTIER

survenu à l’âge de 72 ans.

Une cérémonie civile sera célébrée mercredi 14 février 2024

à 10 heures en la salle omniculte de Chalon-sur-Saône 71100,

115 Avenue Boucicaut, suivie de la crémation à Dijon dans l’intimité familiale.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille remercie les personnes qui prennent part à sa peine.