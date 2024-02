Vous avez dit Salon de l'agriculture à Paris ? La Confédération paysanne vous donne rendez-vous à la ferme

Le Salon de l'Agriculture, rendez-vous annuel à Paris, est un moment médiatique autour de l'agriculture et de l'alimentation. Cependant, cette « vitrine » n'en est qu'une, partielle et partiale, car elle ne reflète pas les réalités de nos fermes et territoires. Alors que l'édition 2021 du Salon de l'Agriculture avait été annulée, le réseau de la Confédération paysanne avait mené pour la première fois « Le Salon à la ferme ». Nous en sommes à la quatrième édition, celle de l’inscription définitive de notre opération dans le paysage agricole français !

Ce salon aura lieu samedi 17 février à partir de 14h30 sur une ferme en élevage à Pontoux.

Dans un contexte de crise agricole, c'est l'occasion d'ouvrir une ferme en filière longue non ouverte au public habituellement et d'échanger sur les problématiques mais aussi de comprendre le fonctionnement d'une ferme d'élevage.