Le Grand Chalon s’engage pour la transition écologique des activités productives du territoire

Ce mardi 13 février, Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, Sylvie TRAPON, Présidente de l’Usinerie Partners, Philippe ROUBALLAY, Président de la délégation Saône-et-Loire de la CCI BFC et Jean-Philippe BOYER, Président de la CMA de Saône-et-Loire et Vice-Président de la CMA BFC se sont réunis chez l’entreprise Nextis (Demigny) en présence dd Adrienne SIMON-KRZAKALA, Directrice régionale de l’ADEME BFC et du Sous-Préfet de Chalon, pour signer les partenariats qui les uniront afin d’accompagner les entreprises, artisans et commerçants du Grand Chalon vers leur transition écologique. L’occasion de rappeler que, si le développement économique du territoire est une priorité, il doit se faire en prenant en compte l’environnement.

Territoire à l’attractivité reconnue, le Grand Chalon a fait de son développement économique et de la préservation de l’environnement les objectifs principaux de son Projet de Territoire. Dans un contexte de dynamique économique locale (recrutement, développement et ouverture d’entreprises...), la transition écologique des activités productives du territoire est un enjeu majeur pour minimiser leur impact sur l’environnement et, par l’innovation, contribuer à sa préservation.

Si la CCI et la CMA étaient déjà engagées dans la mise en œuvre d’actions d’accompagnement des entreprises et artisans locaux inscrites au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2018-2023 du Grand Chalon, les résultats obtenus jusqu’alors appelaient à un renforcement de cette démarche et à l’adoption de partenariats formalisés.

Par la signature de deux conventions spécifiques avec les chambres consulaires locales CCI-CMA ainsi que l’Usinerie Partners, le Grand Chalon souhaite permettre aux entreprises industrielles ainsi qu’aux commerçants et artisans locaux d’être accompagnés vers les changements de pratiques voire d’équipements qui diminueront leurs consommations énergétiques et permettront une meilleure gestion de leurs déchets.

Dans ce cadre, la CCI Côte d’Or-Saône-et-Loire et la CMA de Saône-et-Loire proposeront à leurs acteurs cibles des dispositifs d’accompagnement global allant du diagnostic des pratiques et des équipements à des propositions de solutions ainsi que de préconisations de stratégie.

Désormais reconnu localement pour ses compétences en matière d’accompagnement des entreprises à leurdigitalisation, l’Usinerie se joint également au partenariat CCI-Grand Chalon en se positionnant comme relaisd’information auprès de son réseau cible.

Le Grand Chalon, moteur de la dynamique à l’échelle de tout le territoire et faiseur-de-liens, promouvra pour sa part les dispositifs auprès des entreprises, commerçants et artisans du territoire, prospectera les structures pouvant en bénéficier, suivra les démarches des entreprises accompagnées ainsi que les résultats obtenus pour les valoriser mais également, pour connaître leur impact sur l’environnement.

L’ADEME, co-financeur des accompagnements proposés par la CMA et la CCI, soutient le dispositif afin d’enminimiser voire d’en prendre en charge le coût pour les entreprises engagées.

Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon indique : « Face à l’impact du changement climatique sur notre territoire et le poids des activités productives en la matière, notre stratégie de développement économique locale doit plus que jamais tenir compte de l’impératif de transition écologique et y contribuer. Le développement de partenariats avec des acteurs importants comme la CCI, la CMA ou l’Usinerie qui sont en prise avec les enjeux des entreprises, artisans et commerçants de notre territoire et savent y répondre est une priorité pour le Grand Chalon comme pour le reste du pays afin d’assurer un développement économique source de transition écologique ».

Photos info-chalon.com