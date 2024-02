Badminton Club de Saint-Marcel : les licenciés ont été gâtés ce lundi

Ce lundi 12 février, Jonathan Souillot et Stéphane Carlot, président et vice-président du BCSM ont convié leurs 144 adhérents à une petite remise de T-shirt.

En effet, chaque année le BCSM offre un cadeau à ses adhérents et cette saison, c’était un t-shirt à l’effigie du Club et de ses nombreux sponsors qui a été offert.

Et pour cette remise, le binôme était accompagné de Laurent Capello, figure emblématique du commerce chalonnais, patron des magasins Sport 2000 et WAS.

En effet, le partenaire historique du club avait été sollicité quelques mois plus tôt pour valider la commande des 144 t-shirts.

Cet événement a été aussi l’occasion pour les dirigeants du club de mettre à l’honneur deux de leurs animateurs : Louis Madelrieu et François Rabut, récemment diplômé du diplôme AB1 (animateur bénévole 1).

Un petit cadeau supplémentaire leur a d’ailleurs été remis (NDLR : un sac de sport) afin de les féliciter pour leur engagement et dévouement au club.

Après la traditionnelle photo, les licenciés ont repris le chemin des terrains dans une ambiance conviviale et chaleureuse fidèle au club de badminton des maraîchers.

Pour suivre l’actualité du club c’est par ici.



Amandine Cerrone.