alerteinclusion : Le cri de colère d'Anthony, père d'un enfant autiste

La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, d'une professeure des écoles se disant épuisée et à bout de solutions face au manque d'inclusion à l'école a fait le buzz. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'origine du hashtag #alerteinclusion, cette vidéo TikTok a fait réagir de nombreux parents d'élèves atteints de troubles autistiques dont Anthony de Magalhães.

«Cette professeure des écoles dit clairement que les enfants handicapés n'ont pas leur place a l'école et que l'école n'est pas une garderie. Cela m'a mis en colère mais pas seulement moi ! Mon ami Laurent Savard a répondu de son côté avec une vidéo humoristique mais claire sur ses propos», nous explique ce dernier vent debout contre les propos lourds de sens tenus par Émilie Hanrot, cette enseignante en maternelle qui tient le compte Instagram @kifferlecole (suivi par plus de 250 000 abonnés) et la chaîne YouTube Kiffer l'école ! (suivie par plus de 77 700 abonnés).

«Je suis à deux doigts de ne pas aller travailler demain, pour tout vous dire, je suis à deux doigts de la démission», peut-on entendre dans cette vidéo.

Manifestement, le SOS de cette professeure des écoles, dont le but est avant tout de faire «kiffer l'école», aussi bien aux élèves qu'aux professeurs, a fait le buzz.

«Aujourd'hui dans notre département, j'ai aidé une famille habitant Gergy qui est dans une situation pas similaire mais pratiquement car leur enfant a une notification MDPH (Ndlr : le sigle pour Maison départementale des personnes handicapées) pour un accompagnement à temps complet à l'école mais aujourd'hui, ce petit bonhomme qui est autiste n'est toujours pas pris à temps plein à l'école car selon les dires de la maîtresse et de l'AESH, le petit bonhomme ferait des crises. Ce qui me surprend car l'ayant vu moi-même et l'ayant fait travailler, j'ai pu voir un enfant qui a envie d'apprendre. Ce qui me navre, c'est que depuis plusieurs années maintenant, je propose de sensibiliser le corps enseignant sur la prise en charge des enfants autistes à l'école mais le refus est toujours catégorique car pas le temps», déplore Anthony.

Depuis son intégration au Conseil national consultatif des Personnes handicapées (CNCPH), ce dernier se rend compte de la difficulté dans certains départements comme la Loire Atlantique où plus de 1000 enfants sont dans l'attente d'une inclusion.

Dans sa vidéo, l'enseignante dénonce un manque d'inclusion dans les écoles notable en France. Des propos qui vont à l'encontre de ceux du gouvernement qui clame haut et fort depuis plusieurs années «le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap».

«Dans notre département, il y a des familles qui sont sans solution pour leurs enfants handicapés car il y a des manques de recrutement au niveau AESH. Nous avons un cas à Autun où un enfant handicapé s'est vu refuser le droit d'aller à l'école faute d'car plus d'AESH. J'ai vecu aussi ce cas à l'époque où mon petit Pierre n'a pas pu retourner à l'école en 2017», poursuit Anthony.

«Cette vidéo a mis le feu aux poudres et j'espère que les choses ne vont pas aller dans le mauvais. Nos enfants ont des droits loi 2005, les mêmes droits que les enfants neurotipyques et vous pouvez toujours compter sur moi pour vous venir en aide», conclut ce dernier.

(Photo gracieusement fournie par Anthony de Magalhães)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati