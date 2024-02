AVIS DE DECES - Monsieur Martial GAUDILLIÈRE

CHÂTENOY-EN-BRESSE



Chantal Gaudillière,

son épouse ;

Fanny et Frédéric Thevenot,

sa fille et son gendre ;

Louise, Margaux Thevenot,

ses petites-filles ;

Jacqueline et Jacques Chanut,

Maryse et Alain (†) Boulisset,

Bernadette Gaudillière et Claude,

Alain et Nathalie Brenot,

Daniel et Martine Brenot,

ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Martial GAUDILLIÈRE

survenu à l'âge de 69 ans.

Selon sa volonté, ses obsèques auront lieu dans l'intimité familiale.

Martial repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel où vous pouvez lui rendre visite jusqu'au 21 février inclus.

Pas de plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine

et rappelle à votre souvenir

René et Simone

ses parents ;

Jean-Paul et Noël

ses frères ;

Fabrice

son neveu.