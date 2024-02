EUROPEENNES - Julien Odoul et le Rassemblement National ont lancé la campagne des européennes dans l’Yonne

Communiqué de presse

Le Rassemblement National, largement en tête des sondages pour les élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain (29% d’intentions de vote au 12 février 2024 selon l’IFOP) a ouvert le bal de la campagne des européennes dans l’Yonne ce samedi matin.

Avec Julien Odoul, député de l’Yonne, porte-parole du Rassemblement National et président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, les militants ont reçu un accueil particulièrement chaleureux lors de leur distribution de tracts sur le marché de Joigny.

Après avoir mis en minorité le parti d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale, Julien Odoul appelle les électeurs icaunais à faire de même au Parlement européen en soutenant massivement la liste menée par Jordan Bardella :

⁃ Pour baisser les factures d’électricité, de gaz, de fioul et de carburants.

⁃ Pour défendre nos agriculteurs et la ruralité abandonnée.

⁃ Pour stoper la submersion migratoire, protéger notre identité et notre civilisation.

⁃ Pour rendre le pouvoir au peuple et retrouver la maîtrise de notre destin.

« Le vote RN est un vote de protection contre une Union européenne technocratique qui est une menace pour notre souveraineté, notre pouvoir d’achat et notre identité. C’est aussi un vote d’espoir pour préparer la grande alternance nationale et le retour du pouvoir au peuple en 2027. Il est primordial de se mobiliser le 9 juin prochain pour faire gagner la France et les Français ! » Julien Odoul