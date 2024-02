AVIS DE DECES - Madame Monique GÉRARD née FLATOT

OSLON - LAIVES



Bernard, son époux ;

Marie-Christine et Patrick,

Christophe et Monique,

Jean-François et Isabelle,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

Jeannine, Madeleine,

ses sœurs ; Jean-Paul, son frère ; et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monique GÉRARD

née FLATOT

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 1er mars, à 10h30, en l'église de Saint-Marcel.

Monique reposera à la chambre funéraire de Saint-Marcel ce jeudi à partir de 14 heures jusqu'au dimanche 25 février inclus.

Ni plaques, ni fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.