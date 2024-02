"Jeunesse et planète, les principales sacrifiées de l'austérité budgétaire" pour la députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier

Dans la nuit de mercredi à jeudi, sans consultation du parlement, contournant ainsi toute démarche démocratique, le Gouvernement a réduit de 10 milliards d’euros les moyens de l’État. L'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche et la transition écologique sont les principales victimes de ce désengagement. C'est un choix qui sacrifie la jeunesse et la planète qui nous héberge.

Ce sont 700 millions d’euros de coupes budgétaires sur l’école, soit 4 500 postes d’enseignants supprimés ; 900 millions d’euros sur l’enseignement supérieur, la recherche, la vie étudiante alors qu'on demande toujours plus à l'université qui réalise, dans la douleur, l'accueil massif des étudiants ; 2,2 milliards d’euros sur l’écologie, la sauvegarde de l’environnement et les transports durables, alors que 2023 a été une année de records de chaleur, d’évènements climatiques extrêmes et que nos enfants nous demandent d'agir dans un souci croissant de préservation de la biodiversité ; 1,5 milliard d’euros sur le logement alors que la crise du logement bat son plein....

Cette austérité soudaine qui succède au "quoi qu'il en coûte", n'augure rien de bon, sinon le repli, la défiance et sans doute la colère qui s'exprime déjà dans des recours devant le Conseil d'Etat. L'université Jean Moulin Lyon 3, avec mille bonnes raisons, demande l'annulation de ce décret gouvernemental funeste qui la met, comme d'autres établissements, au bord du gouffre. Et ce n'est qu'un début.

Certains, parmi les plus riches, en viennent à demander à contribuer plus largement à l'effort national, conscients de l'indécence des superprofits qui ont atteint 160 milliards en 2023. Le Gouvernement reste anormalement sourd. Il persiste et il signe.

Cécile Untermaier