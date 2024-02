Carnaval et jeux des "1000 bornes" au programme de la Maison de Loisirs de Champforgeuil.

Le mercredi 21 février, déguisés, les enfants accompagnés des animatrices et animateurs de la MDL sont partis arpenter les rues de la commune pour finir leur balade à la salle des fêtes pour un après-midi jeux.

Princesses, policiers, coccinelles, jokers, … tous déguisés, ils ont participé aux différents jeux concoctés par les animatrices et les animateurs. En fin d’après-midi la traditionnelle bataille de confettis a fait rage dans la salle, le temps ne permettant pas d’être à l’extérieur. Jeux et bataille de confettis, non seulement ça épuise mais ça donne faim, le goûter a été très apprécié !