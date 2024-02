Rénovation école Oslon : la phase 1 terminée ce samedi

Une satisfaction pour l’équipe des cinq élus à la tête du projet : Pascal Van Dorsselaear, Jean-Luc Meunier, Valérie Bessard Mandrillon, Aline Rousseaux et Joëlle De Matteis, qui n’ont rien lâché depuis 4 mois pour tenir les délais.

C’etait en 2020, qu’Yvan Noël, maire de la commune, avait engagé la toute première phase du projet avec notamment le dossier de pré-études, l’établissement du cahier du charges ou encore la recherche de fournisseurs.

C’est un travail de longue haleine qui a donc été entrepris et pour lequel l’équipe municipale entrevoit un terme à la fin de l’année 2024.

Des travaux de rénovations intelligents et placés avant tout sous le signe de l’économie d’énergie représentent la ligne conductrice du projet.

Ce samedi 24 février, ce sont donc les locaux des classes de maternelle qui ont pu être réintégrés et au sein desquels les élèves pourront évoluer dès la rentrée des vacances d’hiver ce lundi 4 mars prochain.

Les familles qui le souhaitaient pouvaient notamment venir visiter les lieux en avant-première entre 10h et 12h.

Celles-ci sont venues nombreuses et ont fortement apprécié ces tout nouveaux locaux.

Monsieur le Maire a souhaité souligner le travail des élus mais aussi celui des agents municipaux, très engagés dans le projet et a précisé que l’équipe éducative avait aussi été consulté.

Un travail d’équipe, donc, qui sera également partagé avec les 51 communes du Grand Chalon au sein de la Projetothèque* mise en place par la communauté d’agglomérations.

Place maintenant à la phase 2 du projet qui devrait voir le jour d’ici la fin d’année scolaire !



Amandine CERRONE.



*Support de référence pour les méthodologies déployées et les retours d’expérience, la « projetothèque » référençant l’ensemble des projets des communes et de l’agglomération est ouverte au 51 communes du Grand Chalon. Le but étant de lister les points forts et les difficultés d’un projet afin de pouvoir réutiliser le positif et anticiper les obstacles possibles.