Dragons, manticores, manchot, hommes, tous de bronze vêtus, ils s’exposent dans le hall de la mairie de Saint Rémy jusqu’au 10 avril 2024.

Hélène Limonier fait partie de ces personnages devant lesquels nous ne pouvons que rester admiratif tant ils excellent dans tous les domaines qu’ils touchent.

Autodidacte, elle se passionne pour l’art dès l’âge de 14 ans. Une passion qui ne la quittera jamais même si son parcours l’a amené à exercer le merveilleux métier de sage-femme.

En 1993, Hélène Limonier prend des cours de danse et c’est tout naturellement qu’elle réalise les décors à la peinture pour l’école de danse. En 2002, inscrite à un stage de sculpture sur métaux, elle se passionnera pour ce type d’art et plus particulièrement pour les grandes sculptures à l’échelle 1 et l’aboutissement de ce que l’on peut obtenir à partir d’une simple feuille de métal. C’est en 2016, qu’elle découvre le travail du bronze à l’atelier de la Treille à Lys avec Thierry Goury maitre bronzier.

Aujourd’hui, dans le hall de la mairie de Saint Rémy, c’est la consécration du travail de l’artiste qui est exposée. Les magnifiques bronzes d’Hélène Limonier sont remplis de l’âme du sculpteur et de sa féminité comme pour la mise au monde d’un enfant, d’un être unique.

Vendredi soir 23 février, c’était le vernissage de l’exposition en présence de Florence Plissonnier maire de Saint Rémy, d’Amélie Vion adjointe, spécialiste de toutes les expositions présentées dans le hall de la mairie et de nombreux invités venus admirer les œuvres d’Hélène Limonier.

C.Cléaux