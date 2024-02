Le coup de gueule d'une habitante du quartier Saint-Cosme...

"Habitante du quartier St Cosme je suis très étonnée et mécontente du manque de boulangerie ouverte le we et pendant les vacances .... à moins que les boulangers soient aussi de de la fonction de l'école du service publique ! Ce dimanche je cherchais désespérément une boulangerie ouverte pour du pain et une pâtisserie et sur ma route j'ai trouvé St Cosme en vacances, Porte de Lyon fermée we et mercredi, sur les quais fermée le we, Pont Paron fermée le dimanche, Avenue de Paris Fermée, Rue de la Citadelle en travaux, la seule ouverte et merci à eux est au bout de l'avenue Boucicaut avec une file d'attente je trouve cela incroyable de ne pas préserver ce métier de proximité et de nous inciter à aller dans dans les grandes surfaces .... je voudrais bien que l'on m'explique même si chacun à droit son repos il ne faut pas abuser !!!" - Mme B.