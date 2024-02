Le Thé dansant du carnaval des séniors a connu un réel succès

Le photoreportage info-chalon.com

Mardi 27 février à partir de 14 heures 30, avait lieu à la Salle Marcel Sembat, Place Mathias à Chalon-sur-Saône, le traditionnel Thé dansant de carnaval des séniors.

De nombreux danseurs ont répondu présent à cette après-midi dansante animée par l’orchestre Drigon de Châtenoy-le-Royal composé de deux musiciens :

Gilbert (accordéon et synthétiseur),

Alain (chant et saxophone),

Grâce à ces deux musiciens, les 150 personnes présentes ont investi l’espace de danse pour des valses, paso-nobles, tangos, rocks, tcha-tcha-tcha, madisons, slows… qui ont réchauffé les cœurs.

Cet événement qui avait été préparée par Brigitte Jimenez et les membres du Comité des Fêtes a connu un vif succès et a ravi tous les participants.

Sur place on notait la présence de Bruno Legourd, 1er Adjoint, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de la Reine de carnaval Jade André, d’Emma Beaufils, 2e Vice Reine du carnaval de Chalon et des reines de quartier et des environs de Chalon-sur-Saône.

