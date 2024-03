ANGIOPLASTIE-CORONOGRAPHIE - La ville de Chalon sort le carnet de chèque et assume la responsabilité de l'Etat

C'est un dossier "vieux d'une dizaine d'années" qui avait été tranché en mai 2022 avec la décision officialisant l'installation d'un plateau technique dédié à l'angioplastie-coronographie. Il fallait réunir les fonds assurant le financement des travaux à hauteur de 1,8 million d'euros. Des travaux qui avancent vite et bien avec une inauguration officielle prévue dans le courant du mois de juin prochain. "On en avait fait un argument de campagne électorale et la promesse sera tenue" a lancé Gilles Platret ce jeudi matin, dans la salle des commissions de l'hôpital William Morey, en présence de nombreux praticiens, du Président du département André Accary, de la direction de l'hôpital et du directeur territorial de l'ARS, Cédric Laperteaux.

Concrètement, ce sont 450 000 euros qui seront votés, repartis sur les trois prochains exercices budgétaires de la ville de Chalon sur Saône. Une manière de rappeler directement l'Etat à ses défaillances sur le dossier de l'angioplastie à Chalon sur Saône. Un hôpital pivot qui bénéficie à tout le nord Saône et Loire mais aussi l'Autunois et la Bresse, soit près de 400 000 personnes.

"On le fait de bon coeur. On n'est ni contraint ni forcé mais si tout allait bien, l'Etat ferait son travail" a toutefois rappelé Gilles Platret, sous sa casquette de maire mais aussi de Président du Conseil de surveillance de l'hôpital William Morey. "Nous ne lâcherons pas l'hôpital".

Une manière aussi d'abonder financièrement mais de faire avancer le dossier au profit de l'ensemble des habitants du département. "Avec des infarctus du myocarde supérieurs à la moyenne, il n'était plus admissible que les habitants de Saône et Loire soient moins bien traités que d'autres" ont rappelé en choeur, Gilles Platret, André Accary et Philippe Collange- Campagna - Directeur du groupement hospitalier du territoire nord.

Laurent Guillaumé