GUERRE EN UKRAINE : Ne pas être « Munichois » et tenir nos engagements…" plaide le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

Nous avons la chance d’avoir un Président de la République qui n’est pas « Munichois » et qui regarde les choses en face. Mais avant toute chose, nous devons tenir nos engagements.



Le Président Emmanuel Macron a raison d’être déterminé face à la Russie car, au-delà du sort de l’Ukraine, ce sont les démocraties européennes et leurs valeurs qui sont visées par le pouvoir autocratique et dictatorial de Poutine, pouvoir « néo-fasciste » disent ses opposants russes. Et ils savent de quoi ils parlent. Le fait que la Finlande et la Suède soient sorties de leur neutralité légendaire pour s’armer et rejoindre l’OTAN en dit long sur le risque qui nous menace. L’Ukraine porte donc les couleurs de l’ensemble des démocraties occidentales européennes.



Cependant, avant toute autre chose, et une implication plus forte dans la guerre, IL FAUDRAIT D’ABORD ET SURTOUT QUE L’UNION EUROPEENNE ET LA FRANCE SOIENT AU RENDEZ-VOUS DES ENGAGEMENTS PRIS ET LIVRENT DANS LES TEMPS LE MATERIEL SOPHISTIQUE POUR EQUIPER L’ARMEE UKRAINE, pour équiper ceux qui se battent pour leur pays mais aussi pour la liberté des peuples, le droit à l’existence des Etats-Nations en Europe et pour nos valeurs démocratiques. Or, tenir nos engagements, nous en sommes encore loin : il faut mettre les moyens et accélérer.



C'est pour cela que je voterai mardi prochain l'accord franco-ukrainien et les moyens financiers qui s'y rattachent.

Pour conclure, et pour mieux comprendre ce qui se joue en Ukraine, je reprendrai les mots de Bruno TERTRAIS, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) et auteur de livres de référence sur l’évolution du monde : « La tectonique des plaques géopolitique s’est remise en mouvement. Les néo-empires sont sortis de leur sommeil et contestent l’ordre international. La Chine et la Russie veulent leur revanche contre l’occident, et refaire le monde à leur image. La guerre des mondes a commencé.»



Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et Loire

Secrétaire de l’Assemblée Nationale