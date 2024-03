CARNET BLEU - Bienvenue à Ezekiel

Ezekiel LE ROY EIMBERK est né le premier mars à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier bébé de Jennifer LE ROY et le deuxième enfant d'Anthony EIMBERK après Anaïs, 15 ans. La maman est assistante comptable administrative et le papa est cariste préparateur de commandes. La petite famille réside à Saint-Rémy. Félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !