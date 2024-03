CONSEIL MUNICIPAL - Le nom du nouvel adjoint aux sports de Chalon connu jeudi soir

C'est sans doute l'un des points à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de jeudi soir, le plus attendu par un certain nombre. Après la démission de Philippe Finas, début janvier, la question est toujours dans bien des têtes. Rien n'a filtré ou si peu, tant la publication de notre dernier article avait semé quelque peu dans les rangs de la majorité municipale. Pas question de réitérer la même ambiance... et du coup, personne ou pas grand monde, connait le nom de celui qui devrait incarner les sports à la ville de Chalon, pour la fin du mandat. Même si en toute logique, le choix devait se porter sur Pierre Carlot, Fabrice Faradji et éventuellement Bruno Rochette... d'autres noms circulent à l'image de Maxime Ravenet, qui pourrait incarner un grand pôle entourant associations et vie sportive.. mais aussi celui de Jean-Michel Morandière, déjà adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers. Réponse jeudi soir...

Laurent Guillaumé