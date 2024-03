Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme à Chalon-sur-Saône

À l'occasion de la Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, la Ville de Chalon-sur-Saône a organisé une cérémonie qui s'est déroulée le lundi 11 mars 2024 à 17 heures 30, au monument aux Morts, Esplanade de la Légion d'Honneur – Quai Gambetta. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis 2020, le 11 mars a été désigné comme étant la Journée nationale d'hommage aux victimes de l’ensemble des attentats ayant touché la France depuis les années 1970.

Cette date, choisie par l'Union européenne en souvenir de l'attentat commis à Madrid à la gare d'Atocha, le 11 mars 2004, marque un moment solennel où la Nation rend hommage aux personnes qui ont perdu la vie à cause d'actes de barbarisme. C'est une occasion de se souvenir de leur courage, de leur résilience et de témoigner la solidarité de la Nation face à la violence.

À Chalon-sur-Saône, la cérémonie s'est déroulée en présence d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Francine Chopard, la conseillère régionale, représentant Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, Jean-Vianney Guigue, le vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, et Éric Michoux, le maire d'Épervans.

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune.

Après le traditionnel dépôt de gerbes par les associations et les autorités, la sonnerie aux morts, une minute de silence, la Marseillaise, l'honneur et le salut aux porte-drapeaux et aux autorités, un verre de l'amitié a été servi dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati