5 accidents de la circulation sur les routes de Saône et Loire ce mercredi après-midi

Encore une journée particulièrement chargée pour les sapeurs-pompiers de Saône et Loire. A l'Abergement de Cuisery, une douzaine de sapeurs-pompiers et 6 véhicules ont été mobilisés pour un feu de cheminée rue de la Froidière. A Saint Bonnet de Joux, en début d'après-midi, les sapeurs pompiers sont intervenus suite à une perte de contrôle d'un véhicule qui a terminé sa course contre un poteau.

Vers 17h, c'est à Torpes, sur la D73, qu'une quinzaine de sapeurs pompiers a été mobilisée après une perte de contrôle d'un véhicule, qui a terminé sa course en faisant des tonneaux.

Vers 17H30 à Chalon sur Saône, rue Vincent Auriol, c'est une 206 qui a pris feu sur le parking, alors qu'au même moment au Creusot, avenue de la République, les pompiers intervenaient pour un choc entre deux motos. Peu avant 18h, à Mâcon, au rond-point des Marseilais, deux véhicules se sont percutés. Enfin peu avant 18H30, toujours au Creusot, c'est un cyclomotoriste qui a été blessé après un choc avec une voiture.