"LE PRINTEMPS DES POÈTES" À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-MARCEL

En 2024, pour les 25 ans de cette manifestation, le thème est "La Grâce".

Ce vendredi 15 mars, entre 20h et 21h, adultes et adolescents sont donc invités à participer à ce moment poétique et à savourer les vers d'auteurs classiques et contemporains, explorant ce thème captivant.

La soirée se passera avec Marie-Annick et Sonja de l'association "La Page qui rit" et Claude, membre de la Société des poètes et artistes français et de l'Académie internationale de la Loire.

La rencontre poétique finira par des échanges et un pot de l'amitié. Passionnés ou curieux, venez nombreux participer à ce moment poétique !



Rendez-vous vendredi 15 mars, entre 20h et 21h, à la Bibliothèque (10 rue du 11 novembre 1918).

Entrée gratuite.

Amandine Cerrone.